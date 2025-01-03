Прямой эфир

Депутат Стефанчук сообщил, что в Киеве повреждены админздания Верховной рады

03 января 2025 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Киеве в результате взрывов оказались повреждены административные здания Верховной рады, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Об этом пишет ТАСС.

Депутат Стефанчук сообщил, что в Киеве повреждены админздания Верховной рады-1

Фото: pixabay

По словам депутата Марьяны Безуглой, в здание возле офиса Владимира Зеленского попал беспилотник. Она объяснила это отсутствием в Украине эшелонированной системы ПВО, которое вызвано переводом части военных в пехоту. 

Утром 1 января в Киеве около трех часов длилась воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах.

# Международная политика # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ
03 января 2025 07:18

Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ

Греции грозит демографический кризис
03 января 2025 06:40

Греции грозит демографический кризис

За 2024-й население сектора Газа сократилось на 6%
03 января 2025 06:30

За 2024-й население сектора Газа сократилось на 6%