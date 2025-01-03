Депутат Стефанчук сообщил, что в Киеве повреждены админздания Верховной рады

В Киеве в результате взрывов оказались повреждены административные здания Верховной рады, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата Марьяны Безуглой, в здание возле офиса Владимира Зеленского попал беспилотник. Она объяснила это отсутствием в Украине эшелонированной системы ПВО, которое вызвано переводом части военных в пехоту.

Утром 1 января в Киеве около трех часов длилась воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах.