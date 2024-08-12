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В Литве намечается тотальный дефицит преподавателей

12 августа 2024 07:28
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Вильнюсу в новом учебном году не хватит полтысячи учителей. У литовцев отсутствует стимул работать в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве намечается тотальный дефицит преподавателей-1

Учебные заведения испытывают серьезный недобор педагогов по математике и физике. Никто из новых абитуриентов не будет учиться преподаванию физики, и всего три студента выбрали специальность учителя химии. Прежнее поколение – 40 пенсионеров – все еще преподает математику, однако на замену им придут лишь 9 человек, чего явно недостаточно.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы

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