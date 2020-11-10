Одни устроили беспорядки, другие праздновали. Как отреагировали в Армении и Азербайджане на соглашение о перемирии?

Погромы и угрозы: подписание соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе жители Армении восприняли как поражение в войне. Волна беспорядков в ночь с 9 на 10 ноября прокатилась по многим районам Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие громили административные здания, требуя от премьер-министра начать процесс дератификации документа. Депутатов из блока Пашиняна митингующие поставили перед выбором: явиться в парламент и оспорить достигнутые договоренности или готовиться ответить за свои действия. Что происходит в Армении, разбиралась Александра Шкарупина.

Так столица Армении выглядела минувшей ночью. Сразу в нескольких районах города вспыхнули массовые протесты после подписания премьер-министром Николом Пашиняном соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Тысячи людей вышли на улицы и направились к Дому правительства, требуя встречи с премьером и аннулирования документа. Вскоре агрессивно настроенные демонстранты ворвались в здание. Они громили все, что попадалось под руку: окна, мебель, технику и кабинеты чиновников.

Проникли протестующие и в здание парламента. А у входа произошла стычка между демонстрантами и охраной спикера Арарата Мирзояна, который в тот момент находился в автомобиле. Выкрикивая ругательства, дебоширы окружили машину, вытащили политика на улицу и жестоко избили. Отбить Мирзояна у протестующих удалось военнослужащим, которые вышли на его защиту. Сейчас парламентарий находится в больнице.

По сути, в стране произошла попытка государственного переворота. Причина – соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, который подписали премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России. Согласно документу, противоборствующие стороны должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях. Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым

Последний пункт особенно возмутил людей. По словам демонстрантов, власти скрывали реальную картину происходящего в Нагорном Карабахе. Кроме того, по их мнению, глава армянского правительства не имел права принимать такое решение в одиночку. Документ сначала должно было одобрить Национальное собрание.

Наира Зограбян, адвокат (Армения):

Мы обращались к власти, требуя встречи с самим Николом Пашиняном, потому что мы знали, что на самом деле происходит. Мы знали, что мы уже Шуши потеряли 7 ноября, как только что это подтвердил Араик Арутюнян, президент Нагорного Карабаха. Он сказал, что частично Шуши был потерян 5-го, а полностью Шуши был потерян 7 ноября. До сегодняшнего дня власти Армении скрывали это.

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что он пошел на подписание этого документа, поскольку на этом настаивала армия. Военные больше не могли сражаться, и если бы противостояние продолжилось, Нагорный Карабах был бы полностью потерян. Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас

Такое объяснение протестующих явно не устраивает. Они считают соглашение поражением в войне и винят в этом премьера. Депутатам блока Пашиняна выдвинут ультиматум: прийти в парламент и начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху. Тех, кто не явится, митингующие пообещали найти и призвать к ответу. Так долгожданное соглашение о перемирии, которое должно было положить конец конфликту, обернулось новым кризисом. Решать вопросы путем разрухи и хаоса у армян, похоже, вошло в привычку. Бунтующая толпа, которая несколько лет назад назвала Пашиняна своим лидером и вручила ему бразды правления страной, теперь с таким же энтузиазмом требует его отставки.

Тем временем в Азербайджане ситуация противоположная. Новость о прекращении боев обрадовала местных жителей. Люди выходили на улицы, поздравляли друг друга и праздновали. Ильхам Алиев назвал завершение нагорнокарабахского конфликта историческим событием. Он выразил надежду, что урегулирование ситуации пойдет на пользу как народу Азербайджана, так и народу Армении.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель. И путем согласования важных позиций, которое заняло не один час и, в общем-то, не один день, мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию.