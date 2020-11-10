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Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас

10 ноября 2020 12:51
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Новости Армении. Массовые акции протеста охватили Армению после того, как вечером 9 ноября было подписано совместное с Россией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волна беспорядков прокатилась сразу по нескольким районам Еревана.

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас-1

Протестующие выбили стеклянные двери и ворвались в Дом правительства. Разгромлен кабинет премьера и зал заседаний. По словам Никола Пашиняна, в его резиденции протестующие украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. На этом активисты не остановились. Они избили спикера парламента, буквально вытащив его из служебной машины (подробнее читайте здесь).

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас-4

Обстановка в городе остается напряженной. Протестующие покинули зал заседаний парламента и сейчас ждут депутатов, надеясь на то, что те смогут отменить принятое накануне соглашение. Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны. Кроме того, премьер-министр страны назвал прекращение войны в Нагорном Карабахе наилучшим возможным решением. При том, что в соответствии с документом Армения теряет часть территорий. 

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас-7

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
В сложившейся ситуации не было возможности принять другое решение. Я планирую подробнее рассказать, почему оно было принято и в чем причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас из-за одной простой причины, потому что прекращение военных действий на данный момент является основным процессом, и если я скажу что-то, я могу поставить под угрозу людей.

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас-10

Премьер-министр также заявил о том, что решение подписать соглашение по Нагорному Карабаху было принято после соответствующей рекомендации армии страны. По его словам, в Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Фотофакт

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