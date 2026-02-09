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Одна из версий релиза о смерти Эпштейна не содержит слова «самоубийство»

09 февраля 2026 15:16
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Одна из версий релиза о смерти Эпштейна не содержит слова «самоубийство»-0

В обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна был найден пресс-релиз заявления прокуратуры Нью-Йорка от 9 августа 2019 года – за день до официального дня смерти. Об этом пишет РИА Новости.

В нем не упоминается слова «самоубийства». В официальной же версии, датированной 10 августа, уже содержалась фраза «очевидный суицид».

Всего было обнаружено более 20 версий этого заявления, большая часть из которых датирована 10 августа.

Эпштейн был обвинен в торговле детьми и умер в тюрьме в августе 2019 года. Позже его гибель была признана самоубийством. В январе завершилась работа по публикации материалов дела, общий объем которых составил более 3,5 миллиона файлов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Джеффри Эпштейн

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