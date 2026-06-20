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В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии

20 июня 2026 10:56
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Европа столкнулась сразу с двумя серьезными инцидентами на железных дорогах – в Великобритании и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии-2

В Англии, к северу от Лондона, столкнулись два пассажирских состава. Один из машинистов погиб. Более 80 человек пострадали, 33 госпитализированы, 11 из них – в критическом состоянии. По предварительной версии, один из поездов вынужденно остановился из-за сбоя автоматики. В этот момент в него врезался другой состав. 

Почти в то же время произошла трагедия в Германии. В Мюнхене, на железнодорожном мосту в районе Мильбертсхофен, во время маневров столкнулись два грузовых поезда. Один из них сошел с рельсов, два вагона рухнули с пятиметровой высоты на проезжую часть. Есть погибший. Причины аварий выясняются.

В Берлине трамвай врезался в опору контактной сети.

# Аварии # Аварии в Германии

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