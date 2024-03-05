Один военный погиб во время учений в Польше

Во время военных учений на западе Польши погиб военнослужащий. Еще один госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в учебном центре сухопутных войск. В результате наезда гусеничной машины один из солдат получил травмы, несовместимые с жизнью. Военная полиция и прокуратура уже начали расследование по факту случившегося. По словам следователей, предположительно, это был несчастный случай. Польское командование в последние годы стремится увеличить свое доминирование в НАТО, наращивая военный арсенал. И на этом фоне власти закрывают глаза на низкий уровень профессионализма армии. Ряды подразделений все чаще пополняют неквалифицированные военные, что и приводит к трагедиям.