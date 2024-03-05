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Один военный погиб во время учений в Польше

05 марта 2024 17:08
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Во время военных учений на западе Польши погиб военнослужащий. Еще один госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один военный погиб во время учений в Польше-1

Инцидент произошел в учебном центре сухопутных войск. В результате наезда гусеничной машины один из солдат получил травмы, несовместимые с жизнью. Военная полиция и прокуратура уже начали расследование по факту случившегося. По словам следователей, предположительно, это был несчастный случай. Польское командование в последние годы стремится увеличить свое доминирование в НАТО, наращивая военный арсенал. И на этом фоне власти закрывают глаза на низкий уровень профессионализма армии. Ряды подразделений все чаще пополняют неквалифицированные военные, что и приводит к трагедиям.

# Несчастный случай

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