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В Польше во время учений гусеничная машина сбила солдат НАТО

05 марта 2024 14:39
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Во время учений НАТО в Польше гусеничный автомобиль нечаянно наехал на двоих солдат. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент случился в армейском тренировочном центре в Дравске-Поморском. Сейчас ведутся реанимационные мероприятия для пострадавших, на место происшествия прилетели два вертолета скорой помощи.

На учениях НАТО, которые стартовали в конце февраля на Дравском полигоне, участвуют 3 000 военнослужащих из различных стран и 700 единиц техники. Главная цель учений – проверить способность к быстрой переброске войск.

# Международная политика

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