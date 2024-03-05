В Польше во время учений гусеничная машина сбила солдат НАТО

Во время учений НАТО в Польше гусеничный автомобиль нечаянно наехал на двоих солдат. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент случился в армейском тренировочном центре в Дравске-Поморском. Сейчас ведутся реанимационные мероприятия для пострадавших, на место происшествия прилетели два вертолета скорой помощи.

На учениях НАТО, которые стартовали в конце февраля на Дравском полигоне, участвуют 3 000 военнослужащих из различных стран и 700 единиц техники. Главная цель учений – проверить способность к быстрой переброске войск.