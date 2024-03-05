Писториус раскрыл причину слитого разговора немецких офицеров

Утечка беседы между офицерами ФРГ произошла из-за незащищенного соединения Грефе, руководителя операций и учений ВВС бундесвера, находившегося в Сингапуре. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минобороны Германии Писториус подчеркнул подлинность записи беседы, в которой обсуждалось возможное нападение на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

Пресс-секретарь российского президента Песков и пресс-секретарь МИД РФ Захарова подчеркнули прямую причастность Запада к украинскому конфликту. Писториус также сказал, что Россия активно выясняет темы, обсуждаемые в Германии. Канцлер ФРГ Шольц заявил о тщательном изучении публикации записи.