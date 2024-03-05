Двое неизвестных открыли огонь по пассажирам автобуса в США

Один человек убит, пять пострадали в результате стрельбы в США. Трагедия произошла в Филадельфии, на остановке общественного транспорта, на которой находились около 30 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, в момент, когда люди садились в автобус, к ним подошли двое неизвестных и открыли огонь. Судя по найденным гильзам, они сделали как минимум 50 выстрелов. Жертвой нападавших стал 17-летний подросток. Ранения получили случайные свидетели происшествия, среди них две женщины. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. Сами подозреваемые скрылись с места происшествия, сейчас в городе проходит спецоперация по их поиску и задержанию. Мотивы злоумышленников неизвестны, но следователи полагают, что погибший подросток и был их целью.