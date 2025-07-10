Мерц призвал Трампа остаться с европейцами в вопросе Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал лидера США Дональда Трампа сохранить единство с Европой в вопросе разрешения конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне», – сказал он.

Выступая на римской конференции, Мерц также отметил решимость Европой и призвал США поддержать общие усилия.

Мерц уверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, особенно в деле восстановления энергетической инфраструктуры. На фоно противоречий в Вашингтоне по поводу поставки оружие Киеву Мерц отметил важность согласованной политики союзников.