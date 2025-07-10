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Мерц призвал Трампа остаться с европейцами в вопросе Украины

10 июля 2025 13:46
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Мерц призвал Трампа остаться с европейцами в вопросе Украины-0

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал лидера США Дональда Трампа сохранить единство с Европой в вопросе разрешения конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне», – сказал он.

Выступая на римской конференции, Мерц также отметил решимость Европой и призвал США поддержать общие усилия.

Мерц уверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, особенно в деле восстановления энергетической инфраструктуры. На фоно противоречий в Вашингтоне по поводу поставки оружие Киеву Мерц отметил важность согласованной политики союзников.

Фото: pixabay

# Международная политика

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