Один ребёнок погиб в результате стрельбы в одной из финских школ

Двое детей остаются в больнице после стрельбы в одной из финских школ. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще один ребенок погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в городе Вантаа. Огонь открыл 12-летний учащийся. Его мотивы пока неизвестны, но полиция уже проводит допрос нападавшего. Правоохранители задержали подростка в пригороде Хельсинки, после того как он скрылся с места происшествия. При нем обнаружено оружие, из которого предположительно велась стрельба.

Самуэла Анно, жительница Финляндии:

Мне позвонил друг и сказал, что он только что прочитал новости о том, что в школе моего сына произошла стрельба. Поэтому я просто бросилась сюда и обнаружила, что здесь много людей и полиция. Я забираю сына.

В школе обучаются 800 человек. Это дети от 7 до 15 лет. Расследование инцидента продолжается.