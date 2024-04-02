Прямой эфир

Один ребёнок погиб в результате стрельбы в одной из финских школ

02 апреля 2024 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое детей остаются в больнице после стрельбы в одной из финских школ. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще один ребенок погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один ребёнок погиб в результате стрельбы в одной из финских школ-1

Это произошло в городе Вантаа. Огонь открыл 12-летний учащийся. Его мотивы пока неизвестны, но полиция уже проводит допрос нападавшего. Правоохранители задержали подростка в пригороде Хельсинки, после того как он скрылся с места происшествия. При нем обнаружено оружие, из которого предположительно велась стрельба.

Один ребёнок погиб в результате стрельбы в одной из финских школ-4

Самуэла Анно, жительница Финляндии:
Мне позвонил друг и сказал, что он только что прочитал новости о том, что в школе моего сына произошла стрельба. Поэтому я просто бросилась сюда и обнаружила, что здесь много людей и полиция. Я забираю сына.

В школе обучаются 800 человек. Это дети от 7 до 15 лет. Расследование инцидента продолжается.

# ЧП # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в многоэтажном доме в Стамбуле унёс жизни 29 человек
02 апреля 2024 20:09

Пожар в многоэтажном доме в Стамбуле унёс жизни 29 человек

Дефицит бюджета Польши превысил 5% ВВП
02 апреля 2024 20:03

Дефицит бюджета Польши превысил 5% ВВП

В результате стрельбы в финской школе погиб ребенок
02 апреля 2024 19:29

В результате стрельбы в финской школе погиб ребенок