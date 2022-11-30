В Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО. В них участвуют около 1 000 человек из более чем 40 стран Североатлантического альянса и его партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут учиться отражать реальные вызовы. Например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников. Помимо военных специалистов в маневрах участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений. Как заявили в Минобороны Эстонии, эти учения позволят союзникам по НАТО усилить потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками.