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В Польше заявили о высокой вероятности участия в войне

30 ноября 2022 10:09
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Польские военные заявляют о высокой вероятности участия в военных действиях. По словам замминистра обороны Польши, такое развитие событий настолько реально, что его даже нельзя рассматривать как гипотетическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили о высокой вероятности участия в войне-1

Сложившуюся ситуацию в мире уже можно называть второй холодной войной. Риски возрастают. Высока вероятность участия НАТО в каком-либо конфликте, эксперты также не исключают прямого военного столкновения США и Китая. Поэтому сейчас Польша должна стремиться к более глобальной оборонной политике, заявили в военном ведомстве.

Стоит сказать, что Варшава в 2023 году намерена потратить на оборону примерно 28 миллиардов долларов, что станет рекордной суммой. Расходы на армию и вооружение составят около 3,5 % ВВП страны.

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# Международная политика # Марчин Очепа # Новости Польши # Фотофакт

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