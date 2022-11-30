В Польше заявили о высокой вероятности участия в войне

Польские военные заявляют о высокой вероятности участия в военных действиях. По словам замминистра обороны Польши, такое развитие событий настолько реально, что его даже нельзя рассматривать как гипотетическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложившуюся ситуацию в мире уже можно называть второй холодной войной. Риски возрастают. Высока вероятность участия НАТО в каком-либо конфликте, эксперты также не исключают прямого военного столкновения США и Китая. Поэтому сейчас Польша должна стремиться к более глобальной оборонной политике, заявили в военном ведомстве.

Стоит сказать, что Варшава в 2023 году намерена потратить на оборону примерно 28 миллиардов долларов, что станет рекордной суммой. Расходы на армию и вооружение составят около 3,5 % ВВП страны.