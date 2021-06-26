Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда вынесли приговор. Джо Байден его прокомментировал

Новости США. В США завершился громкий судебный процесс. Экс-полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое решение судья объяснил особой жестокостью и злоупотреблением властью со стороны бывшего правоохранителя. Прокуратура запрашивала 30 лет лишения свободы, а защита Шовина пыталась добиться минимального срока, предусмотренного законами Миннесоты. Будут ли стороны обжаловать решение суда, пока неизвестно. Однако президент США Джо Байден уже прокомментировал, что удовлетворен приговором.