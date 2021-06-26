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Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда вынесли приговор. Джо Байден его прокомментировал

26 июня 2021 14:40
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Новости США. В США завершился громкий судебный процесс. Экс-полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда вынесли приговор. Джо Байден его прокомментировал-1

Свое решение судья объяснил особой жестокостью и злоупотреблением властью со стороны бывшего правоохранителя. Прокуратура запрашивала 30 лет лишения свободы, а защита Шовина пыталась добиться минимального срока, предусмотренного законами Миннесоты. Будут ли стороны обжаловать решение суда, пока неизвестно. Однако президент США Джо Байден уже прокомментировал, что удовлетворен приговором.

Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда вынесли приговор. Джо Байден его прокомментировал-4

Трое других экс-полицейских, участвовавших в задержании Флойда, предстанут перед судом позднее. Напомним, в мае 2020 года Шовин использовал при аресте Джорджа Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. Убийство Флойда спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

# Полиция в США # Дерек Шовин # Джордж Флойд # Джо Байден # Фотофакт

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