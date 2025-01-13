Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

В префектуре Миядзаки на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Была введена угроза цунами. Об этом пишет ТАСС.

Цунами высотой до 1 метра дошло до побережья Кюсю и острова Сикоку, о пострадавших и разрушениях не сообщалось. В отдельных районах высота цунами достигала 20 см. Местных жителей власти попросили отойти от береговой линии и проявлять осторожность. Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров у юго-восточного побережья Кюсю. На двух атомных электростанциях никаких проблем не обнаружено, движение автотранспорта в норме.