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Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

13 января 2025 13:53
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В префектуре Миядзаки на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Была введена угроза цунами. Об этом пишет ТАСС.

Цунами высотой до 1 метра дошло до побережья Кюсю и острова Сикоку, о пострадавших и разрушениях не сообщалось. В отдельных районах высота цунами достигала 20 см. Местных жителей власти попросили отойти от береговой линии и проявлять осторожность. Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров у юго-восточного побережья Кюсю. На двух атомных электростанциях никаких проблем не обнаружено, движение автотранспорта в норме.

Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии-1

Фото: pixabay

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 6,7, эпицентр находился в 10 км к востоку от города Миядзаки, очаг залегал на глубине 37 км.

# Цунами в Японии # Землетрясение # Землетрясение в Японии

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