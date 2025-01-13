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СМИ: Европа на пороге нового газового кризиса

13 января 2025 13:43
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Европе предстоит жесткая борьба за газ, а начаться она может уже в 2026 году. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Причиной наступающего большого энергокризиса стало решение Украины прекратить транзит российского голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Европа на пороге нового газового кризиса-2

Очень скоро европейские газохранилища иссякнут, и восстановить их будет весьма проблематично. Из-за действий Киева круг вариантов для поставок энергоносителя сильно сузился. Европе потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа, в том числе из США, что значительно увеличит цены на голубое топливо. 

Как результат – экономика и население стран ЕС окажутся под сильнейшим давлением растущих счетов за отопление и электричество. Но даже за счет импорта быстро решить проблему иссякающих запасов не получится, а это может стать причиной «боев» за поставки в следующую зиму.

# Кризис в ЕС

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