СМИ: Европа на пороге нового газового кризиса

Европе предстоит жесткая борьба за газ, а начаться она может уже в 2026 году. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Причиной наступающего большого энергокризиса стало решение Украины прекратить транзит российского голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень скоро европейские газохранилища иссякнут, и восстановить их будет весьма проблематично. Из-за действий Киева круг вариантов для поставок энергоносителя сильно сузился. Европе потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа, в том числе из США, что значительно увеличит цены на голубое топливо.

Как результат – экономика и население стран ЕС окажутся под сильнейшим давлением растущих счетов за отопление и электричество. Но даже за счет импорта быстро решить проблему иссякающих запасов не получится, а это может стать причиной «боев» за поставки в следующую зиму.