Прямой эфир

Обстреляли дом и скрылись. В Бразилии 7 человек погибли в результате вооружённого нападения

20 июля 2018 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. По меньшей мере семь человек погибли в результате вооруженного нападения на один из домов в городе Порту-Алегри на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстреляли дом и скрылись. В Бразилии 7 человек погибли в результате вооружённого нападения-1

По словам очевидцев, вооруженные люди подъехали на автомобиле к дому и начали стрелять по находящимся в нем людям. После этого преступники скрылись с места. Полицейские обнаружили в доме тела шести убитых. Еще двое были доставлены в больницу с различными ранениями, позднее один из них скончался. Состояние второго пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

Обстреляли дом и скрылись. В Бразилии 7 человек погибли в результате вооружённого нападения-4

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем британский производитель одежды сжёг свою продукцию на 36 млн долларов?
20 июля 2018 08:19

Зачем британский производитель одежды сжёг свою продукцию на 36 млн долларов?

Площадь лесных пожаров в России достигла 264 тысяч гектаров
20 июля 2018 08:16

Площадь лесных пожаров в России достигла 264 тысяч гектаров

В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли
20 июля 2018 08:05

В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли