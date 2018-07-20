Обстреляли дом и скрылись. В Бразилии 7 человек погибли в результате вооружённого нападения

Новости Бразилии. По меньшей мере семь человек погибли в результате вооруженного нападения на один из домов в городе Порту-Алегри на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, вооруженные люди подъехали на автомобиле к дому и начали стрелять по находящимся в нем людям. После этого преступники скрылись с места. Полицейские обнаружили в доме тела шести убитых. Еще двое были доставлены в больницу с различными ранениями, позднее один из них скончался. Состояние второго пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.