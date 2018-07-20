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В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли

20 июля 2018 08:05
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Новости США. В США охотничья лодка перевернулась на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП не менее 11 человек погибли.

В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли-1

Всего на борту прогулочного судна находился пассажир. Нескольких, которым удалось спастись, доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать команды водолазов.

Информации о причинах крушения пока нет. Однако ранее метеорологи информировали жителей о сильном ветре, достигавшем местами 26 м/с.

В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли-4

# Кораблекрушения # Фотофакт

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