В США на озере Тейбл-Рок перевернулась охотничья лодка: 11 человек погибли

Новости США. В США охотничья лодка перевернулась на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП не менее 11 человек погибли.
Новости США. В США охотничья лодка перевернулась на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП не менее 11 человек погибли.
Всего на борту прогулочного судна находился пассажир. Нескольких, которым удалось спастись, доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать команды водолазов.
Информации о причинах крушения пока нет. Однако ранее метеорологи информировали жителей о сильном ветре, достигавшем местами 26 м/с.