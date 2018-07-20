Площадь лесных пожаров в России достигла 264 тысяч гектаров

Новости России. Ситуация на Дальнем Востоке России остается напряженной. За 19 июля площадь пожаров в лесах увеличилась до 264 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в округе за указанный период действовало 166 очагов, большинство из них – в Якутии. При этом практически все пожары в этом регионе полыхали в труднодоступной и отдаленной местности.

На всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах. В 10 районах введен особый противопожарный режим.

С начала этого периода на Дальнем Востоке зарегистрировано почти 2 тысячи лесных пожаров.