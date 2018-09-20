ОБСЕ: Трёхсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины

Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече по урегулированию ситуации на востоке Украины.