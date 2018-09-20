ОБСЕ: Трёхсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины

Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече по урегулированию ситуации на востоке Украины.
На данный момент Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире.
Рабочая группа также обсудила вопросы соблюдения режима прекращения огня, улучшения качества мобильной связи, обеспечения водоснабжения.
Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске пройдет 2 октября.