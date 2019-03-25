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Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США

25 марта 2019 21:11
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Новости США. Компания Boeing исправила ошибку: 25 марта в США покажут обновленную программу для лайнеров модели 737 MAX 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США-1

Новшества позволят более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов на крыло. Кроме этого, внесены изменения в программу подготовки пилотов, управляющих лайнерами такого типа. Известно, что в Федеральном агентстве гражданской авиации США уже посмотрели и одобрили эти изменения.

Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США-4

Теперь корпорация должна провести наземные и воздушные испытания самолетов с обновленным программным обеспечением. Предположительно это займет несколько недель.

# Авиакомпания # Фотофакт

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