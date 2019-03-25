Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США

Новости США. Компания Boeing исправила ошибку: 25 марта в США покажут обновленную программу для лайнеров модели 737 MAX 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества позволят более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов на крыло. Кроме этого, внесены изменения в программу подготовки пилотов, управляющих лайнерами такого типа. Известно, что в Федеральном агентстве гражданской авиации США уже посмотрели и одобрили эти изменения.