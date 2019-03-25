Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

Новости Индонезии. В индонезийском аэропорту задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти из страны детеныша орангутанга и несколько редких ящериц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обезьяну, которую предварительно усыпили, мужчина намеревался пронести на борт самолета в корзине. А семь пресмыкающихся сотрудники таможенной службы Бали обнаружили в чемодане россиянина.