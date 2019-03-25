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Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

25 марта 2019 21:09
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Новости Индонезии. В индонезийском аэропорту задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти из страны детеныша орангутанга и несколько редких ящериц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц-1

Обезьяну, которую предварительно усыпили, мужчина намеревался пронести на борт самолета в корзине. А семь пресмыкающихся сотрудники таможенной службы Бали обнаружили в чемодане россиянина.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц-4

Животные были конфискованы и переданы специалистам Агентства сохранения природных ресурсов Индонезии. По факту инцидента ведется расследование.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц-7

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц-9

# Контрабанда # Фотофакт

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