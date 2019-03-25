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Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела

25 марта 2019 14:34
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Новости Израиля. Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела -1

Кроме этого власти страны грозят ответить на эту атаку военной силой. Число пострадавших увеличилось до 7 человек. Среди них есть дети. Еще несколько жителей получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела -4

Ракета попала в дом в центральной части страны. В результате здание загорелось. К счастью, никто не погиб, так как сработали сирены воздушной тревоги. На месте ЧП работают правоохранители.

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела -7

# Международная политика # Фотофакт

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