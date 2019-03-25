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В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

25 марта 2019 19:38
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Новости России. В России вспоминают жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»-1

Со дня трагедии прошел ровно год. Сотни людей с цветами, игрушками и свечами приходят к мемориальному камню, который был установлен на месте торгово-развлекательного центра.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»-4

В годовщину этих печальных событий Следственный комитет России обнародовал предварительные итоги расследования. Общий объем материалов следствия составил свыше 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В рамках трех уголовных дел к ответственности привлечены 15 человек.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»-7

25 марта в Польше задержали бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» – основной компании-владелицы «Зимней вишни». Теперь правоохранители двух стран обсуждают возможность его экстрадиции.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»-10

Напомним: пожар в Кемерово унес жизни 60 человек, 37 из них – дети.

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

# Пожар в торговом центре в Кемерово # Фотофакт

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