В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

Новости России. В России вспоминают жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со дня трагедии прошел ровно год. Сотни людей с цветами, игрушками и свечами приходят к мемориальному камню, который был установлен на месте торгово-развлекательного центра.

В годовщину этих печальных событий Следственный комитет России обнародовал предварительные итоги расследования. Общий объем материалов следствия составил свыше 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В рамках трех уголовных дел к ответственности привлечены 15 человек.

25 марта в Польше задержали бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» – основной компании-владелицы «Зимней вишни». Теперь правоохранители двух стран обсуждают возможность его экстрадиции.