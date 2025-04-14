Обновил рекорд. Овечкин забросил 896-ю шайбу в НХЛ

В матче с «Коламбусом» Александр Овечкин забросил свою 896-ю шайбу, обновив свой рекорд НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Он догнал Горди Хоу по голам при равных составах в регулярных чемпионатах НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки.

«Вашингтон» возглавляет Восточную конференцию, но потерял шансы на Президентский кубок, который выиграл «Виннипег». Следующая игр «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 16 апреля.