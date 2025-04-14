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Франция может закрыть полярные станции в Антарктиде из-за нехватки средств

14 апреля 2025 10:40
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Научные исследования далекого континента – не всем по карману. Как сообщает Le Figaro, Франция может закрыть обе имеющиеся полярные станции в Антарктиде из-за нехватки средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция может закрыть полярные станции в Антарктиде из-за нехватки средств-2

Их содержание ежегодно обходится в миллионы евро, включая логистику и поддержку персонала в суровых условиях. Антарктические базы – не просто научные форпосты для изучения климата и экосистем, но и стратегические активы, но в условиях бюджетного давления лишние траты становятся все сложнее оправдать. Госдолг Франции сегодня превышает три триллиона евро. Уход из Антарктиды, как отмечает издание, может стать не только научной потерей, но и очередным сигналом о снижении амбиций Франции на мировой арене.

# Антарктида

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