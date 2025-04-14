Новая мощная вспышка надвигается на Землю

На Земле 16 апреля ждут магнитные бури уровня G1-G2 из-за сигнальной вспышки M4.3, зарегистрированной 14 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Резко возросла активность на Солнце, в особенности в центре #4055, где за два дня произошли 39 вспышек, половина из которых категории M.