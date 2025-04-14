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Депутат Белик: Мерц неслучайно сказал об ударе Taurus по Крымскому мосту

14 апреля 2025 10:21
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Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал безумием заявление Фридриха Мерца о возможных поставках ракет «Таурус» в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Белика, такие шаги опасны и отражают оживление агрессивной идеологии.

Депутат Белик: Мерц неслучайно сказал об ударе Taurus по Крымскому мосту-1

Фото: pixabay

Россия полагает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию кризиса и вовлекают НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поставки вооружений будут законной целью для российской стороны.

# Международная политика

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