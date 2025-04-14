Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал безумием заявление Фридриха Мерца о возможных поставках ракет «Таурус» в Украину. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Белика, такие шаги опасны и отражают оживление агрессивной идеологии.
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал безумием заявление Фридриха Мерца о возможных поставках ракет «Таурус» в Украину. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Белика, такие шаги опасны и отражают оживление агрессивной идеологии.
Фото: pixabay
Россия полагает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию кризиса и вовлекают НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поставки вооружений будут законной целью для российской стороны.