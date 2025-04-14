Депутат Белик: Мерц неслучайно сказал об ударе Taurus по Крымскому мосту

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал безумием заявление Фридриха Мерца о возможных поставках ракет «Таурус» в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Белика, такие шаги опасны и отражают оживление агрессивной идеологии.