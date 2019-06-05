Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура

Новости Мексики. Силы безопасности Мексики обнаружили и ликвидировали сразу три нарколаборатории в штате Синалоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установить местоположение незаконных производств помогли данные о температуре. В районе лабораторий показатели были подозрительно высокими.

Задержать преступников на месте правоохранителям не удалось: они скрылись до прибытия полицейских. Всё оборудование и наркотические вещества были изъяты.