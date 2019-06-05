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Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура

05 июня 2019 08:51
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Новости Мексики. Силы безопасности Мексики обнаружили и ликвидировали сразу три нарколаборатории в штате Синалоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура-1

Установить местоположение незаконных производств помогли данные о температуре. В районе лабораторий показатели были подозрительно высокими.

Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура-4

Задержать преступников на месте правоохранителям не удалось: они скрылись до прибытия полицейских. Всё оборудование и наркотические вещества были изъяты.

Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура-7

По словам специалистов, за день в этих лабораториях могли производить до 17 тонн метамфетамина.

# Наркотики # Фотофакт

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