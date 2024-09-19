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Обитатели китайского зоопарка получили сладкие угощения по случаю праздника

19 сентября 2024 14:01
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Забавные кадры из Китая, где в эти дни отмечают Праздник середины осени. По случаю торжеств необычными лакомствами угощают обитателей зоопарков. Всем подопечным вручают лунные пряники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обитатели китайского зоопарка получили сладкие угощения по случаю праздника-2

Пряники – традиционное угощение на Празднике Луны. Их делают с разными начинками. Чтобы угощение пришлось по вкусу каждому обитателю, сотрудники зоопарка готовили их в соответствии с вкусовыми предпочтениями зверей. Для белого медведя пряник с фруктами. Рыбный пряник получил тюлень. Лакомство вручили шимпанзе, пандам, капибарам, лемурам и не только. Гости зоосада были в восторге и с удовольствием наблюдали за процессом кормления. 

# Человек и животные

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