Обитатели китайского зоопарка получили сладкие угощения по случаю праздника

Забавные кадры из Китая, где в эти дни отмечают Праздник середины осени. По случаю торжеств необычными лакомствами угощают обитателей зоопарков. Всем подопечным вручают лунные пряники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пряники – традиционное угощение на Празднике Луны. Их делают с разными начинками. Чтобы угощение пришлось по вкусу каждому обитателю, сотрудники зоопарка готовили их в соответствии с вкусовыми предпочтениями зверей. Для белого медведя пряник с фруктами. Рыбный пряник получил тюлень. Лакомство вручили шимпанзе, пандам, капибарам, лемурам и не только. Гости зоосада были в восторге и с удовольствием наблюдали за процессом кормления.