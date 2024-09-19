Нидерланды отказались от миграционных правил ЕС

Миграционные правила ЕС все чаще становятся яблоком раздора для участников объединения. Ряд государств считает их недостаточно жесткими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз тревогу забили Нидерланды. Страна не справляется с наплывом переселенцев, прибытие которых никак не регулируется действующими в Евросоюзе законами.

Приезжие ведут себя вызывающе, кроме того, возникают трудности в обработке их заявок на предоставление убежища. Мигранты претендуют на рабочие места и жилье, что вызывает недовольство местных. Люди требуют ограничить число въезжающих. Серьезность ситуации понимают и в правительстве: принято решение отказаться от миграционных правил ЕС.

Ранее с аналогичным заявлением выступила Венгрия. Впрочем, для исключения страны из системы необходимо согласие всех участников объединения. А Брюссель вряд ли его даст. В европейских странах понимают сложность ситуации, поэтому некоторые не объявляют о своих решениях официально, а просто действуют в обход заявленных правил. Так, Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных границах, после чего подверглась резкой критике. Но отказываться от планов Берлин не намерен. Страна переполнена непрошеными гостями.