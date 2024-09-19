20 человек стали жертвами стихии в Европе

Центральная Европа оказалась во власти водной стихии. Дунай вышел из берегов и затапливает улицы венгерской столицы. Наводнение, с которым борется страна, сегодня достигло критической отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу со стихией в Будапеште брошены все силы: привлечена армия, экстренные службы, полиция и даже заключенные из исправительных учреждений. Премьер-министр отложил рабочие поездки и отказался от выступления в Европарламенте.

Венгрии только предстоит пережить главный удар стихии, а в Словакии тем временем начали подсчитывать нанесенный стихией ущерб. Ливни привели к значительным разрушениям, падающие деревья повредили машины, наводнения размыли дороги. Лишь по предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий шторма понадобится около 20 миллионов евро. А президент Чехии заявил, что на восстановление страны после наводнений потребуются годы.

Вероника Яходова, ресторатор (Чехия):

У нас в баре было оборудование и склад. Там в общей сложности еды на 12-15 тысяч евро. Теперь мы вывезли все на двух грузовиках и выбросили. Все запасы полностью. Этот бар создавал мой отец, моя семья. Все сломано и промокло. Это уже не спасти.

Ситуация в Центральной Европе, по которой прокатился шторм «Борис», остается сложной. Не обошлось без жертв: стихия унесла жизни 20 человек в разных странах.