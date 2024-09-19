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Солдат ВСУ признался в убийстве российских пленных по приказу командира

19 сентября 2024 11:36
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Украинский боец Александр Гусак, сдавшийся в плен, заявил РИА Новости, что по приказу командира расстрелял трех пленных российских солдат.

Он отказывался, но командир пригрозил ему, и Гусак открыл огонь по пленным.
Трое российских солдат попали в плен к ВСУ во время боя на территории Курской области.

При этом ВСУ регулярно совершают преступления против захваченных в плен российских военных и мирных жителей. Те, кто вернулся из плена, рассказывают о пытках: им простреливали ноги, отрезали им пальцы и били арматурой. Пленных также заставляли проходить по минным полям.

# Армия

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