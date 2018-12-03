Обезглавленная статуя Наполеона и разрисованные стены. В Париже восстанавливают Триумфальную арку

Новости Франции. В Париже восстанавливают Триумфальную арку, повреждённую в ходе возобновившихся протестов «жёлтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже восстанавливают Триумфальную арку, повреждённую в ходе возобновившихся протестов «жёлтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты проникли в музейные помещения, разрисовали стены, обезглавили статую Наполеона и разбили гипсовую скульптуру 1930-х.
Лишь по предварительным подсчётам ущерб может составить сотни тысяч евро. Накануне стало известно, что протесты и столкновения с полицией привели к гибели трёх человек.
Напомним, демонстранты из движения «желтые жилеты» устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.