Обезглавленная статуя Наполеона и разрисованные стены. В Париже восстанавливают Триумфальную арку

Новости Франции. В Париже восстанавливают Триумфальную арку, повреждённую в ходе возобновившихся протестов «жёлтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты проникли в музейные помещения, разрисовали стены, обезглавили статую Наполеона и разбили гипсовую скульптуру 1930-х.

Лишь по предварительным подсчётам ущерб может составить сотни тысяч евро. Накануне стало известно, что протесты и столкновения с полицией привели к гибели трёх человек.