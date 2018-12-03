Катар принял решение выйти из ОПЕК

Новости мира. Об этом решении уже известили участников ОПЕК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам министра энергетики страны, изменения связаны с желанием властей сосредоточиться на добыче газа.

Также министр подчеркнул: Катар будет присутствовать на встрече ОПЕК, которая пройдет в Вене на этой неделе, а после выхода из организации продолжит выполнять международные соглашения.