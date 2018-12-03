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Катар принял решение выйти из ОПЕК

03 декабря 2018 11:44
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Новости мира. Об этом решении уже известили участников ОПЕК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам министра энергетики страны, изменения связаны с желанием властей сосредоточиться на добыче газа.

Катар принял решение выйти из ОПЕК-1

Также министр подчеркнул: Катар будет присутствовать на встрече ОПЕК, которая пройдет в Вене на этой неделе, а после выхода из организации продолжит выполнять международные соглашения.

Катар принял решение выйти из ОПЕК-4

Напомним, в состав ОПЕК, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот на добычу нефти, входят 15 государств. Они контролируют почти две трети мировых запасов чёрного золота.

# Добыча нефти # Фотофакт

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