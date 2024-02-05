Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями из-за нехватки боеприпасов и личного состава, что стало причиной передачи этой инициативы российским войскам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету New York Times.

ВСУ испытывают сложности с поддержанием своего военного арсенала и техническим обслуживанием бронированной техники из-за острой недостачи снарядов для артиллерии и запасных частей.

В результате ВСУ сосредоточились на удержании занимаемых позиций, так как не имеют достаточных средств для наступления. По данным NYT, на отдельных участках фронта российские войска способны выпустить в 5 раз больше снарядов, чем ВСУ. Недостаток артиллерийских снарядов ВС Украины пытаются восполнить с помощью дронов-камикадзе, но их результативность ограничена.