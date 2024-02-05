ЕС планирует принять новый пакет санкций против РФ до 24 февраля

Европейский союз собирается ввести новые санкции против России до 24 февраля, когда наступит 2-я годовщина украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении Der Spiegel, пишет РИА Новости.

Эти ограничения коснутся более чем 200 физических лиц и организаций, однако их введение требует согласия всех стран ЕС.

С начала военных действий Запад усилил санкционное давление на РФ. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что эти санкции нанесли ущерб мировой экономике, но РФ успешно преодолевает их последствия. В то же время в США и Европе высказывались о том, что эти наказания неэффективны.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страну снять санкции с России, чтобы вернуть возможность покупать дешевый газ.