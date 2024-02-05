Прямой эфир

ЕС планирует принять новый пакет санкций против РФ до 24 февраля

05 февраля 2024 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейский союз собирается ввести новые санкции против России до 24 февраля, когда наступит 2-я годовщина украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении Der Spiegel, пишет РИА Новости.

Эти ограничения коснутся более чем 200 физических лиц и организаций, однако их введение требует согласия всех стран ЕС.

С начала военных действий Запад усилил санкционное давление на РФ. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что эти санкции нанесли ущерб мировой экономике, но РФ успешно преодолевает их последствия. В то же время в США и Европе высказывались о том, что эти наказания неэффективны.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страну снять санкции с России, чтобы вернуть возможность покупать дешевый газ.

# Международная политика # Флориан Филиппо

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле объяснили заявления Запада об угрозе войны с РФ
05 февраля 2024 08:52

В Кремле объяснили заявления Запада об угрозе войны с РФ

Польша ищет способы поделить земли Украины
05 февраля 2024 08:40

Польша ищет способы поделить земли Украины

В Чили объявлен двухдневный траур из-за пожаров
05 февраля 2024 08:30

В Чили объявлен двухдневный траур из-за пожаров