Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы активизируют мнение общественности о возможности конфликта с РФ, чтобы продолжать формировать образ врага. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это делается для того, чтобы обосновать увеличение расходов. Песков заявил, что 50 миллиардов евро, выделенных на помощь Украине – это значительная цифра на фоне экономических кризисов в европейских странах. Также он подчеркнул, что Германия, как экономический локомотив ЕС, теряет свою конкурентоспособность, и в этой обстановке удобно отвлекать внимание, создавая образ врага.

В январе немецкий таблоид Bild опубликовал «секретный план» нападения России на восточный фланг НАТО. Министр национальной обороны Германии Борис Писториус призывал Берлин признать эту угрозу и вооружиться. В первых числах февраля лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что средства будут направлены на поддержку украинской экономики, а не на закупку оружия.