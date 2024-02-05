Польша ищет способы поделить земли Украины

В Польше готовятся к разделу Украины, выискивая в исторических аргументах возможность захвата западных территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимира Рогова.

Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым традиционно принадлежит России. Также Рогов утверждает, что Польша ведет интенсивную подготовку к разделу Украины, предъявляя претензии на земли Галицкой Руси и Червонной Руси. По его словам, польские власти выступают с заявлениями о Крыме в корыстных целях, тестируя общественное мнение и выискивая в нем исторические параллели для захвата западных земель.