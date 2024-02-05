Прямой эфир

Польша ищет способы поделить земли Украины

05 февраля 2024 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше готовятся к разделу Украины, выискивая в исторических аргументах возможность захвата западных территорий.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимира Рогова.

Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым традиционно принадлежит России. Также Рогов утверждает, что Польша ведет интенсивную подготовку к разделу Украины, предъявляя претензии на земли Галицкой Руси и Червонной Руси. По его словам, польские власти выступают с заявлениями о Крыме в корыстных целях, тестируя общественное мнение и выискивая в нем исторические параллели для захвата западных земель.

# Международная политика # Владимир Рогов

Другие новости рубрики

Все новости
В Чили объявлен двухдневный траур из-за пожаров
05 февраля 2024 08:30

В Чили объявлен двухдневный траур из-за пожаров

Вертолет МЧС РФ пропал над Онежским озером
05 февраля 2024 08:07

Вертолет МЧС РФ пропал над Онежским озером

Британская армия столкнулась с нехваткой личного состава
05 февраля 2024 08:03

Британская армия столкнулась с нехваткой личного состава