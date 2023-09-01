Прямой эфир

NYT: на Западе разочарованы медленным наступлением ВСУ

01 сентября 2023 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзники Украины на Западе испытывают недовольство в связи с низкими темпами продвижения украинских Вооруженных сил и действиями лидера страны Владимира Зеленского, сообщил The New York Times Чарльз Купчан из американского Совета по международным отношениям, передает РИА Новости.

Американцы рассчитывали, что наступление даст украинцам шанс взять Крым под свой контроль, но этого не случилось. Также отмечается, что тема переговоров практически стала табуированной на Западе. В Москве готовы к переговорам, но в Киеве на них наложен законодательный запрет. По словам Владимира Зеленского, Минска-3 не будет.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября
01 сентября 2023 11:00

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября

В Китае из-за угрозы мощного тайфуна эвакуировали как минимум 100 тысяч человек
01 сентября 2023 10:56

В Китае из-за угрозы мощного тайфуна эвакуировали как минимум 100 тысяч человек

Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президенту страны
01 сентября 2023 10:53

Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президенту страны