Союзники Украины на Западе испытывают недовольство в связи с низкими темпами продвижения украинских Вооруженных сил и действиями лидера страны Владимира Зеленского, сообщил The New York Times Чарльз Купчан из американского Совета по международным отношениям, передает РИА Новости.

Американцы рассчитывали, что наступление даст украинцам шанс взять Крым под свой контроль, но этого не случилось. Также отмечается, что тема переговоров практически стала табуированной на Западе. В Москве готовы к переговорам, но в Киеве на них наложен законодательный запрет. По словам Владимира Зеленского, Минска-3 не будет.