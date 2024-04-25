Польша будет депортировать обратно украинцев, которые «скрываются там от мобилизации»

Варшава готова оказать помощь Киеву по возвращению уклонистов от воинского призыва. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет ТАСС.

Также министр национальной обороны Польши заверил киевских партнеров о готовности содействовать в трансфере лиц мужского пола, на которых распространяется закон Украины о мобилизации (мужчины от 18 до 60 лет). Но уточнил, что Варшава поможет с этим, если Киев об этом попросит.

Ранее глава МИД Украины заявил о прекращении оказания консульских услуг украинским гражданам мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей и «скрываются там от мобилизации». Также этой категории украинцев не разрешено получать загранпаспорта внутри страны, а также документы, подтверждающие личность в консульствах Украины за рубежом.