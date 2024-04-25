Макрон: Евросоюз – не вассал США

ЕС – не вассал США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Чтобы это продемонстрировать, по мнению Макрона, Европейский союз должен начать выстраивание «новой парадигмы обороны», а также стратегической концепции безопасности. В ходе своего выступления в Сорбонне политик отметил, что ЕС пора показать мировой общественности, что он не является вассалом Штатов, а способен на выстраивание дипломатических отношений с третьими странами.

Также президент Франции отметил, что Европа «против биполярной конфронтации, которая устанавливается слишком на многих континентах».