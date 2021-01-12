Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров

Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он набрал около 80 % голосов и победил на досрочных выборах главы государства.
Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он набрал около 80 % голосов и победил на досрочных выборах главы государства.
Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой.
Президент Беларуси выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента Кыргызстана будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста. Беларусь готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.