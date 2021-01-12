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Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров

12 января 2021 20:10
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Новости Кыргызстана. Новым, уже шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он набрал около 80 % голосов и победил на досрочных выборах главы государства.

Новым президентом Кыргызстана избран Садыр Жапаров-1

Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой.

Президент Беларуси выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента Кыргызстана будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста. Беларусь готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.

# Выборы # Садыр Жапаров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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