В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?

Новости Германии. Союз молодых социалистов Германии требует от нового правительства принять беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Союз молодых социалистов Германии требует от нового правительства принять беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В организации заявили, что ситуация слишком серьезная и ее нужно решить до Рождества. Кроме того, именно Германия должна взять на себя роль первопроходца в этом вопросе.
Однако официальный Берлин на такие требования никак не реагирует. Ранее немецкое правительство отказалось принимать беженцев, назвав это неприемлемым решением для страны.