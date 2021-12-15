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В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?

15 декабря 2021 14:18
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Новости Германии. Союз молодых социалистов Германии требует от нового правительства принять беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?-1

В организации заявили, что ситуация слишком серьезная и ее нужно решить до Рождества. Кроме того, именно Германия должна взять на себя роль первопроходца в этом вопросе.  

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?-4

Однако официальный Берлин на такие требования никак не реагирует. Ранее немецкое правительство отказалось принимать беженцев, назвав это неприемлемым решением для страны.  

# Беженцы # Фотофакт

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