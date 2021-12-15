В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек

Новости Китая. В Гонконге 14 человек пострадали в результате пожара в здании Всемирного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 из них отравились дымом. Одна женщина доставлена в больницу с травмами ног. На данный момент эвакуация завершена. Специалистам удалось спасти более 1 200 человек.