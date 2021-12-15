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В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек

15 декабря 2021 10:25
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Новости Китая. В Гонконге 14 человек пострадали в результате пожара в здании Всемирного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек-1

13 из них отравились дымом. Одна женщина доставлена в больницу с травмами ног. На данный момент эвакуация завершена. Специалистам удалось спасти более 1 200 человек.  

В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек-4

По данным местной полиции, пожар вспыхнул в помещении с электронным оборудованием. Однако точные причины происшествия пока не сообщаются. Известно, что в здании уже несколько месяцев ведутся масштабные ремонтные работы.  

# Пожар # Фотофакт

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