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Президент Молдовы Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну

23 мая 2023 12:15
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В Молдове готовы задержать лидера России Владимира Путина в соответствии с постановлением Международного уголовного суда, если он приедет в страну. Об этом заявила президент Майя Санду, пишет РИА Новости.

Глава государства отметила, что Молдова будет уважать решение суда, так как подписала соглашение. В то же время премьер-министр Дорин Речан заявил, что руководство Молдовы не позволит российскому лидеру приехать в страну, упомянув о существующем списке чиновников, которым запрещен въезд. Пока этот документ не опубликован. 

Ранее МИД РФ объявило в розыск прокурора Международного суда Карима Хана. Он выдал ордер на арест президента России Путина в марте 2023 года.

# Международная политика # Майя Санду # Владимир Путин

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