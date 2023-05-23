Президент Молдовы Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну

В Молдове готовы задержать лидера России Владимира Путина в соответствии с постановлением Международного уголовного суда, если он приедет в страну. Об этом заявила президент Майя Санду, пишет РИА Новости.

Глава государства отметила, что Молдова будет уважать решение суда, так как подписала соглашение. В то же время премьер-министр Дорин Речан заявил, что руководство Молдовы не позволит российскому лидеру приехать в страну, упомянув о существующем списке чиновников, которым запрещен въезд. Пока этот документ не опубликован.



Ранее МИД РФ объявило в розыск прокурора Международного суда Карима Хана. Он выдал ордер на арест президента России Путина в марте 2023 года.