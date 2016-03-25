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Новый теракт удалось предотвратить полицейским во Франции

25 марта 2016 07:50
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Новости Франции. Новый теракт удалось предотвратить полицейским во Франции. Ночью в пригороде Парижа в предместье Аржантей прошли обыски.

Власти уточнили, что готовившаяся атака не связана со взрывами в Брюсселе и событиями 13 ноября прошлого года в столице Франции.

Обыски велись несколько часов. Были оцеплены отдельные кварталы и эвакуированы жители многоквартирного дома. Саперы искали там взрывчатые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бернар Казнев, министр внутренних дел Франции:
Этой операции предшествовала серьёзное расследование, позволившее нам  предотвратить планы по совершению теракта во Франции. Его подготовка была на завершающей стадии. Задержан французский гражданин. По нашим данным, он был одним из руководителей по подготовке теракта. Он действовал внутри террористической организации, планировавшей атаковать нашу страну.

Дома у арестованного нашли некоторое количество взрывчатки. Однако о каких именно веществах идет речь, не сообщается.

Задержанный ранее был осужден заочно в одной из европейских стран за вербовку джихадистов и их доставку в Сирию.

# Теракт # Бернар Казнев

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