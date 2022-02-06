По размеру больше, чем тысяча футбольных полей. Световая инсталляция тигра появилась в Альпах

Пять с лишним километров в длину и два километра в высоту – хищник как будто охраняет весь горный хребет. Это самый масштабный арт-объект в мире. По размеру больше, чем тысяча футбольных полей. Автор приурочил работу к наступившему по восточному календарю году Тигра и началу Олимпиады в Пекине.