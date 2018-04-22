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Новый лидер Кубы пообещал продолжить курс Кастро

22 апреля 2018 17:14
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Новости Кубы. Рауля Кастро сменил 58-летний Мигель Диас-Канель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Новый лидер Кубы пообещал продолжить курс Кастро-1

Его кандидатуру утвердило Национальное собрание народной власти. В своей речи новый лидер пообещал продолжить курс братьев Кастро.

С избранием Мигеля Диаса-Канеля поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что благодаря совместной работе белорусско-кубинские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень.

# Президентские выборы # Фотофакт

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