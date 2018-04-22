Новый лидер Кубы пообещал продолжить курс Кастро

Новости Кубы. Рауля Кастро сменил 58-летний Мигель Диас-Канель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его кандидатуру утвердило Национальное собрание народной власти. В своей речи новый лидер пообещал продолжить курс братьев Кастро.

С избранием Мигеля Диаса-Канеля поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что благодаря совместной работе белорусско-кубинские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень.